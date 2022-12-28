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Ekonomi Çalışanlar üzülecek: 2023'te resmi tatiller hep...
Ekonomi

Çalışanlar üzülecek: 2023'te resmi tatiller hep...

YENİ yıla adım adım yaklaşırken, 2023'teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor. 23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:21:00 -
Çalışanlar üzülecek: 2023'te resmi tatiller hep...

YENİ yıla adım adım yaklaşırken, 2023'teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor. 23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan Bayramı: 21 Nisan 2023 Cuma-23 Nisan 2023 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba-1 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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