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Çalışan kişi başına üretim birinci çeyrekte arttı

Sanayide 2019 yılı birinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 3,37 arttı.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
Çalışan kişi başına üretim birinci çeyrekte arttı

Sanayide 2019 yılı birinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 3,37 arttı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 yılı birinci dönem verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2018 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 3,37 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı birinci dönemine göre) yüzde 0,42 azaldı.



Çalışılan saat başına üretim yüzde 2,72 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2019 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2018 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 2,72 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı birinci dönemine göre) yüzde 1,08 arttı.



En fazla artış ara malında gerçekleşti


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,31 ile ara malında gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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