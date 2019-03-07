Çalışan kadın geç evleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Kadın 2018’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Çalışmada Türkiye’de kadınlarda istihdam oranının 2017’de yüzde 28,9 olurken, eğitim seviyesi arttıkça kadınların iş gücüne daha fazla katıldıkları belirlendi. İstatistik çalışmaya göre yüksekeğitimli kadınların yüzde 72.7’si iş hayatına atılıyor. Bu etki nedeniyle de kadınlarda ilk evlenme yaşı 2017 yıl sonu itibariyle 24.8’e yükseldi. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarınsa yüzde 42.6’sı iş hayatına atılıyor. Türkiye’de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 89,5’i bulurken, bu oran erkeklerde yüzde 95,5, kadınlarda ise yüzde 83,6 olarak tespit edildi. Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturdu. Ayrıca istatistiki çalışma Türkiye’nin 41 milyon 139 bin 980 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 40 milyon 863 bin 902 kişilik kadın nüfusu bulunduğu sonucunu verdi. Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78 yıl, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu.