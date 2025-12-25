  • İSTANBUL
Çalıntı araçla ATM'yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık
Dünya

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:

ABD’de hırsızlar marketi birbirine kattı. Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesindeki bir markete gelen maskeli hırsızlar, içerde bulunan ATM’yi çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü.

ABD’de Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesinde maskeli hırsızlar, marketin içindeki ATM’yi çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü.

ABD’de hırsızlar marketi birbirine kattı. Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesindeki bir markete gelen maskeli hırsızlar, içerde bulunan ATM’yi çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak marketin ön kapılarında ve camlarında ciddi hasar meydana geldi, marketin içindeki raflar ve ürünler ise yerle bir oldu.

White Settlement Polis Şefi Christopher Cook yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 03.44’te, polisler yerel bir marketin camının kırıldığı yönünde gelen ilk ihbara müdahale etti. Memurlar olay yerine giderken, marketin arka kısmında bulunan bir ATM’nin çalınmaya çalışıldığına dair ek bilgi alındı. Memurlar olay yerine vardıklarında şüpheliler ATM’yi metal bir kabloyla sürükleyerek olay yerinden kaçmıştı" dedi.

Siyah aracın çalıntı olduğunu belirten Cook, "Soruşturma, iki kişinin çalıntı SUV ile marketin otoparkına geldiklerini, araçtan çıkarak koyu renkli kıyafetler giydiklerini, yüzlerini kapattıklarını ve eldiven taktıklarını ortaya koydu. Bir adam metal bir cisimle hemen ön kapıyı kırdı ve ardından SUV’ye bağlanmış metal bir kabloyu içeri çekti. Adam kabloyu ATM’ye bağladı ve sürücüye ATM’yi çekmesini işaret etti. Şüpheliler kaçarken, ATM yerinden çıktı ve bir otomobil bayisinin yakınındaki menfeze düştü. Memurlar ATM’yi ve içindeki kasayı güvenli bir şekilde geri aldı" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarının başladığını aktaran Polis Şefi Christopher Cook, Dallas’ta çalındığı belirlenen aracın olay yerinden yaklaşık yarım mil uzaklıkta bulunduğunu ve aracın adli inceleme için işleme alındığını aktardı. Şüphelileri arama çalışmaları sürdürüyor

