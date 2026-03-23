Çalıntı araç yakalandı, sürücüsü alkollü çıktı

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne seyir halinde olan bir hafif ticari araç, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü T.K.’nın alkollü olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı araç kurtarıcıya bindirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, sürücü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Ele geçirilen hafif ticari araç, gerekli işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.