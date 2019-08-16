0553 313 94 23

Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu

Mersin’de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:51
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu

Mersin’de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Serhat Çelik’e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde evinin önünde park halindeyken çalındı. Çalınan otomobilin bulunması için arama çalışmaları sürdüğü sırada, bölgeye yakın civardaki sulama kanalı içerisinde vatandaşlar tarafından bir otomobilin suyun içerisinde olduğu fark edildi.


İhbar üzerine itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan otomobilin Serhat Çelik’e ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede aküsünün çalındığı tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    1. Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    2. Kuzeyşehir 5’inci etap için kura..
    3. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    4. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    5. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    6. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    7. Tatil için geldiği memleketinde..
    8. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    9. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    10. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    11. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    12. BiP’ten bir rekor daha
    13. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    14. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    15. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    16. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    17. Azmiyle engelleri aştı
    18. ŞSM’de açık hava konseri
    19. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    20. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor