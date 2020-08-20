California, kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor

VACAVILLE (AA) - ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23'ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti.

Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.

Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Coalinga bölgesinin 14 kilometre güneyinde etkili olan alevlere su boşaltmakla görevli helikopterde, yaşamını yitiren pilottan başka kimse olmadığı kaydedildi.

- Binlerce kişi için tahliye emri verildi

Diğer yandan Solano County'de etkili olan 2 yangın nedeniyle Russian Nehri yakınında 8 bin kişiye tahliye emri verildi.

Polis ve itfaiyeciler, San Francisco ve Sacramento arasında yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Vacaville bölgesindeki halka tahliye uyarısı yapıldı.

Vacaville'deki yangınlarda aralarında evlerin de olduğu 50 bina yok olurken, 50'si de hasar gördü.

California polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir ilk müdahale biriminin, halkı güvenli şekilde haberdar ve tahliye ederek yangınla mücadele için aktif olarak çalıştığını, bölge sakinlerinin güvende olduğunu belirtti.

Sonoma County'nin yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Healdsburg bölgesinde halka evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

Angwin ve Deer Park yerleşim yerlerinde de birkaç bin kişiye tahliye emri verildi.



Kuzeyde, doğuda ve güneyde orman yangınlarıyla çevrili San Francisco'da hava kül ve dumanla kaplandı.

San Francisco Körfezi'nde düşen 20 ayrı yıldırımın yol açtığı yangınlar, 344 kilometrekare alanı kül ederken, 1400 civarında yapıyı da tehdit ediyor.

İtfaiye sözcüsü Jonathan Cox, ormanlık park alanındaki yangın nedeniyle San Mateo ve Santa Cruz bölgelerinde yaklaşık 22 bin kişiye tahliye emri verildiğini duyurdu.

Yetkililer, bu civarda yaklaşık 20 evin yandığı bilgisini paylaştı

CNN'in haberine göre, California'da yangınlar nedeniyle 1200 kilometrekareden fazla alan zarar gördü.

Yetkililer, yangınlardan biriyle ilgili olarak kundakçılık şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Eyalet genelinde birçok kişi sıcaktan ve dumandan muzdarip olurken ve onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.





