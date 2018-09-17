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Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı

Cagliari - Milan maçında 73. dakikada oyundan alınan Çalhanoğlu'nun parmağının kırıldığı öğrenildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:48
Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı

İtalya Serie A 4. haftasında Milan deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. 1-1 berabere biten maçta 73. dakikada oyundan alınan Hakan Çalhanoğlu'nun parmağının kırıldığı öğrenildi.

Sky Italia'nın haberine göre, Hakan Çalhanoğlu taktiksel bir karardan dolayı değil, parmağı kırıldığı için oyundan alındı. Ancak milli futbolcunun parmak ucundaki kırığın çok ciddi olmadığı ve bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Dudelange ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi. 

Milan UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası deplasmanda Dudelange ile karşılaşacak. Hakan Çalhanoğlu'nun parmağındaki kırık sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:48
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