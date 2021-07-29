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Çalhanoğlu Inter’de hızlı başladı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Crotone ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış topladı. Milli futbolcu, Inter'in 6-0 yendiği mücadeleyi 1 gol ve 3 asistle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 03:27:00 -
Çalhanoğlu Inter’de hızlı başladı

Geçen sezon Milan forması giyen ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın son şampiyonu Inter'e transfer olmuştu. Milli futbolcu, Inter formasıyla gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

Performansı iyi

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Crotone ile hazırlık maçı yapan Inter, karşılaşmadan 6-0 üstünlükle ayrıldı.

Çizme ekibinde Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Inter'in diğer gollerini Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi ve Brozovic attı.

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