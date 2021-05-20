Çalhanoğlu 32 milyon Euro'yu geri çevirdi

Yaz transfer döneminin en popüler isimlerinden birisi Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sözleşmesi biten milli yıldız için birçok takım istekli. Bir yandan kulübü Milan'la sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Hakan'a önemli teklifler geliyor.

Son olarak İtalya basını, Hakan'a Katar'dan dev bir teklifin geldiğini duyurdu. Al Duhail ekibinin 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 32 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Hakan'ın 'Avrupa'da kalmak istiyorum' diyerek bu teklifi reddettiği kaydedildi.