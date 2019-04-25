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Çaldıran’da futbol turnuvası

Van’ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğün tarafından okullar arası futbol turnuvası düzenledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:14
Çaldıran’da futbol turnuvası

Van’ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğün tarafından okullar arası futbol turnuvası düzenledi.


İlçe genelinde 17 ortaokul ve 4 lisenin katıldığı futbol turnuvasında 21 takım kıyasıya mücadele edecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen “19 Mayıs Gençlik Haftası Genç Ayaklar Futbol Turnuvası”ında dört grup halinde puan usulü ile karşılaşmalar yapılacak. Amaçlarının İlçedeki gençleri spora yönlendirmek olduğunu ifade eden Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, ”İlçemiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu “19 Mayıs Gençlik Haftası Genç Ayaklar Futbol Turnuvası”ında öğrencilerinizin spora yönelmesini sağlamak amaçlıdır. Spor bayramı öncesinde düzenlenen turnuvada ortaokul ve liseler arasında 21 okul arasında futbol turnuvası düzenlenmiştir. Dört kategori de yapılarak turnuvalar eleme usulü ile yapılmaktadır. Çaldıran Kaymakamlığı olarak her zaman spora önem vererek eğitimde olduğu gibi sporda da birçok dalda ilçemiz de başarıyı elde ettik. Temennimiz bu başarıları daha da ileri boyutlara taşımaktır” dedi.


Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarı ise, ”İlçemizde kurumumuz bünyesinde düzenlenen birçok yarışmalar da bizleri yönlendiren ve büyük katkılar sunan ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İlçemizde gerek bizim kurumumuza gerek se diğer kurumlarda düzenlenen etkinlikler de bizlere sunulan desteklerle bizlerin daha çok çalışma azmine olan katkısı ile birlikte ilçe gençlerinin spora olan aşkına sebep olmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:14
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