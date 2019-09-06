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Çaldıran’da bin bağ ot yanarak kül oldu

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesinde çıkan yangından bin bağ ot yanarak kül oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 16:31
Çaldıran’da bin bağ ot yanarak kül oldu

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesinde çıkan yangından bin bağ ot yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıharman Mahallesinde meydana geldi. Aydın Yiğit isimli vatandaşa ait olduğu kışın hayvanlara yedirilmek üzere mahalle meydanında yığın haline getirilen otlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri tarafından yangına müdahalede edilirken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri ile Çaldıran Belediyesi’ne ait iş makineleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yangın diğer ot yığınlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, rüzgarında etkisiyle yaklaşık bin bağ ot yanarak kül oldu

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:31
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