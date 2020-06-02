  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çaldıran Belediyesi görevlileri yolda kalan aracın lastiğini değiştirdi

Van’ın Çaldıran Belediyesinde görevli zabıta memurları, yolda mahsur kalan aracın patlayan lastiğini değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:36:42 -
Çaldıran Belediyesi görevlileri yolda kalan aracın lastiğini değiştirdi

Van’ın Çaldıran Belediyesinde görevli zabıta memurları, yolda mahsur kalan aracın patlayan lastiğini değiştirdi.


Doğubayazıt istikametinden Çaldıran’a gelen aracın lastiği patladı. Yedek lastiği bulunamayan aracın sürücüsü, Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Araç lastiğinin nasıl değiştirileceğini de bilmeyen sürücünün yardıma koşan zabıta ekipleri, yapılan tamir işleminin ardından lastiği taktı.


Kış ve yaz mevsiminde yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına da koştuklarını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz sınırlarında mahsur kalan sürücülere belediye olarak sürekli yardımcı oluyoruz. Özellikle kış mevsiminde kayarak yoldan çıkan ya da donan araçların sürücüleri bizden yardım talep etmesiyle hemen yardımcı oluyor, hatta kalmak isteyen araç sürücülerine konaklama imkanı bile sağlıyoruz. Bugün de zabıta müdürlüğümüzden alınan ihbar sonucu araç lastiği patlayan, ancak lastik takmasını bilemeyen bir şoför kardeşimize zabıtalarımız yardımcı oldu. Zabıtalarımız aracın lastiğini tamir edip yardımcı oldular. Amacımız vatandaşımıza yardımcı olup hayır duasını almaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı