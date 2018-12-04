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Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar

Gaziantep kent merkezinde oto hırsızlığı yapan şüpheliler, çaldıkları araçları parçalarken suçüstü yakalandılar.

04 Aralık 2018 Salı 17:13
Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar

Gaziantep'te, çaldıkları otomobilleri satmak için parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği saptanan 5 kişinin otomobilleri çaldığını ve ardından parçalayarak sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 5 şüpheliyi çalıntı otomobilleri parçalarken suçüstü yakaladı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polisler tarafından ele geçirilen çalıntı araçlar ve parçaları ise sahiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:13
  1. Gaziantep
  2. Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar
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  4. Suçüstü yakalandılar

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