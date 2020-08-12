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Aktüel

Çaldıkları otomobilleri parçalara ayırırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:37:45 -
Çaldıkları otomobilleri parçalara ayırırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çaldıkları otomobilleri bir depoda parçalara ayırırken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir, Kartal, Beykoz ve Pendik'te girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, şüphelilerin Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde kiraladıkları bir depoda çalıntı araçları parçalara ayırdıklarını belirledi.

Polis, 9 Ağustos'ta adrese düzenlediği baskında şüpheli İsmet A., Cengizhan Y., Mustafa Ö., Sezgin Ö., Emre Y. ve Abdullah P'yi yakaladı.

Depoda parçalara ayrılmak üzere sökülen 4 çalıntı otomobille 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet A., Cengizhan Y., tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

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