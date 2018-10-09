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Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist cezaevine gönderildi

Marmaris'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çalıp, yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak, çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İrlandalı turist Ian Camppel, savcının itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 16:43
Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist cezaevine gönderildi

İrlandalı turist Ian Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlanta, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkarıldı. Tezgahtar, Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, tezgahtarın boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koyup, taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde tezgahtar, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Tezgahtarın çağırdığı polisler, Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzüğü bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'ın, yüzüğü avucunun içine alarak, çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.

PIRLANTA TAŞ, GEÇEN CUMARTESİ GÜNÜ ÇIKARILDI

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Ian Camppel'a, 4 kez ultrason çekimi yapıldı. Ultrason sonuçlarına bakıldığında, pırlanta yüzüğün, İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle pırlanta yüzüğün çıkarılması amacıyla Camppel'a sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Geçen 48 saate rağmen pırlanta, doğal yollarla çıkarılamadı. Doktorlar ise tıbbi veya cerrahi yöntemin riskli olduğunu savcılığa iletti. Camppel ise suçlamaları kabul ederek, tıbbi yolla yüzüğün çıkarılmasını istedi ve evrakı imzaladı. Özel hastanede 2 kez kolonoskopi yapılan Camppel'ın bağırsağından pırlanta taş, geçen cumartesi günü çıkarıldı. 40 bin dolar değerindeki pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından kuyumcuya teslim edildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan İrlandalı turist Ian Camppel, aynı gün, gözaltına alındıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcı, karara itiraz etti. Otele yerleştirilen Camppel, bugün saat 14.00'de, tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Camppel, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, tutuklandı.

Ian Camppel, 12 yıldır Marmaris'e 1 hafta süreyle tatile geldiğini, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğunu, eşini trafik kazasında yitirdiğini, eşinin cesedinin göle düşen araçtan günler sonra çıkarılabildiğini; ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğünün kaybolduğunu, bu nedenle kendisinde 'pırlanta saplantısı' oluştuğunu öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:43
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