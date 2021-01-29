  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çaldığı parayla Şahin aldı... Hırsızdan pişkin sözler
Yerel

Çaldığı parayla Şahin aldı... Hırsızdan pişkin sözler

Girdikleri marketin deposuna saklanıp, çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra 25 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı. 1 hırsız, yakalanacağını bildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 20:49:00 -
Çaldığı parayla Şahin aldı... Hırsızdan pişkin sözler

Geçtiğimiz Salı günü Konya'da gece saatlerinde, 6 ay önce çalıştığı marketten ayrılarak başka bir işe girdiği öğrenilen Ahmet Recep A. (22) ve arkadaşı Abdullah A. (22), gündüz saatlerinde markete gelerek eski iş arkadaşlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından marketin arkasındaki depo kısmına girerek saklanan 2 şüpheli, market kapatıldıktan sonra sayım ve temizlik yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Soygun sırasında tanınmamak için konuşmayan Ahmet Recep A. ve arkadaşı Abdullah A., bilgisayar kasası ve kayıt cihazını ve kasada bulunan yaklaşık 25 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliler tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, çalışanların ifadesi ve karşı apartmanın güvenlik kamerasından yola çıkarak, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.’nın gündüz saatlerinde ziyarete geldiğini belirledi.

Kiralık araçtan kasanın toz izi çıktı

Şüpheler üzerine çalışmalarını 2 kişi üzerinde yoğunlaştıran Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.’nın olay günü sabah saatlerinde araç kiraladığını belirledi. Ekipler, araçta yaptığı incelemede, bilgisayar kasası ve harddiskin koltukta toz izi bıraktığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Recep A. ve Abdullah A. yakalanarak gözaltına alındı.

"Niye yaptığımı bilmiyorum, canım istedi"

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Recep A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Çaldığımız paranın 19 bin lirasına Şahin marka araba aldım. Niye yaptığımı bilmiyorum, canım istedi. Olaydan önce marketlerden yapılan hırsızlık haberlerini inceledim. Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm. Ben de yakalanacağımı biliyordum ama ne zaman acaba diye bekliyordum, pişmanız.” dediği öğrenildi.

 

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Abdullah A.’nın ifadesinde ise soygunda bütün parayı Ahmet Recep A.’nın aldığını, soyguna kendisini çağırdığı için gittiğini söylediği öne sürüldü.

Şüpheli Ahmet Recep A. ve Abdullah A., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin
Dünya

Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Richard Mills, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan derhal çekilmesini istedi.
İnce ve Sarıgül'ün ardından CHP'de Baykal hareketliliği
Gündem

İnce ve Sarıgül'ün ardından CHP'de Baykal hareketliliği

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, suların durulmadığı CHP ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kelkitlioğlu, "Son aldığım bilgiye göre; ..
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay