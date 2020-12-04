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Aktüel Çaldığı cep telefonu ve televizyonu otostop çekerek durdurduğu araç sürücülerine satacakmış
Aktüel

Çaldığı cep telefonu ve televizyonu otostop çekerek durdurduğu araç sürücülerine satacakmış

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:12:12 -
Çaldığı cep telefonu ve televizyonu otostop çekerek durdurduğu araç sürücülerine satacakmış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi ifadesinde, bir iş yeri ile evden çaldığı cep telefonu ile televizyonu otobanda otostop çekerek satmayı planladığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinden cep telefonu ile bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Büyükmandıra beldesinde Çamlık mevkisinde ekipleri fark ederek kaçan S.İ. kovalamaca sonucu belde çöplüğünde yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde cep telefonu ile televizyonu çaldığını kabul etti.

S.İ. ifadesinde, cep telefonu ve televizyonu D-100 kara yolunda otostop çekerek satmayı düşündüğünü anlattı.



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