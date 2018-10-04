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Çalar Saat'ten 'Sabah dayağı'na

Eşini darp ettiği iddia edilen Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya, mizah dergisi Misvak'a konu oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:24
Çalar Saat'ten 'Sabah dayağı'na

Sürekli kadına şiddet programlarıyla öne çıkan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi.

Dayak iddiaları sonrası evliliği 2 yılda biten Küçükkaya'yı konu alan mizah dergisi Misvak, Fox TV'de Çalar Saat programını sunan Küçükkaya için 'İsmail Küçükkaya ile sabah dayağına hoşgeldiniz' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:24
  1. fox tv ismail küçükkaya
  2. misvak dergisi

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