Çalar Saat'ten 'Sabah dayağı'na

Sürekli kadına şiddet programlarıyla öne çıkan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi.



Dayak iddiaları sonrası evliliği 2 yılda biten Küçükkaya'yı konu alan mizah dergisi Misvak, Fox TV'de Çalar Saat programını sunan Küçükkaya için 'İsmail Küçükkaya ile sabah dayağına hoşgeldiniz' ifadelerini kullandı.

