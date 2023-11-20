Calafat kafayı Türk oyunculara taktı: Bu sefer onu istiyor!

Baş scout Junior Calafat, Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha götürüyor... Madrid'in Vinicius Jr. ve Rodrygo ile başlayan gençlik aşısı, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni'yle gibi isimlerle devam etti.

Büyük fırsat olabilir!

Şimdi adı geçen isimse Trabzonspor'un 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Defensa Central'in haberine göre Calafat'ın Onuralp hakkında oldukça olumlu düşünceleri var ve geleceğe yönelik sürpriz bir transfer gerçekleşebilir.

Şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Kepa Arrizabalaga'ya veda edilme şansı olduğu, Andriy Lunin hakkında ise henüz karar verilmediği gelen bilgiler arasında.

Gelen bilgilere göre Madrid yönetimi iki isimden birisini tercih edecek ve arkasına da Onuralp Çevikkan'ı transfer edecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO