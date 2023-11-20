  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'li kadınlardan İsrail Büyükelçiliği konutu önünde eylem: Çocuklar ölürken, sessiz kalınmaz

Türkiye'den TB2 SİHA alıp kopyasını yaptılar! Hemen 100 adet sipariş aldılar

İşte o devletler! İsrail televizyonunda 2 ülkeye tehdit

Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Türkiye Alpin'i bölgeye yolladı

Sosyal medyaya damga vurdu! Tüyleri diken diken eden Filistinli çocuk sosyal deneyi

Akit'e dava açan Altaylı'nın geçen seneki yazısına bakın! Kendini mi tarif ettin Fatih?

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İsrail'e büyük darbe! Yerli ve milli çamaşır deterjanı üretildi: Kilosu 20 liradan satılacak
Spor Calafat kafayı Türk oyunculara taktı: Bu sefer onu istiyor!
Spor

Calafat kafayı Türk oyunculara taktı: Bu sefer onu istiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:27:00 -
Calafat kafayı Türk oyunculara taktı: Bu sefer onu istiyor!

Real Madrid’in baş scout’u Junior Calafat, yine bir Türk’ün peşine düştü. O isim Trabzonspor'un 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan.

Baş scout Junior Calafat, Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha götürüyor... Madrid'in Vinicius Jr. ve Rodrygo ile başlayan gençlik aşısı, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni'yle gibi isimlerle devam etti.

Büyük fırsat olabilir!

Şimdi adı geçen isimse Trabzonspor'un 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Defensa Central'in haberine göre Calafat'ın Onuralp hakkında oldukça olumlu düşünceleri var ve geleceğe yönelik sürpriz bir transfer gerçekleşebilir.

Şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Kepa Arrizabalaga'ya veda edilme şansı olduğu, Andriy Lunin hakkında ise henüz karar verilmediği gelen bilgiler arasında.

Gelen bilgilere göre Madrid yönetimi iki isimden birisini tercih edecek ve arkasına da Onuralp Çevikkan'ı transfer edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23