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Ekonomi Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Ekonomi

Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çal Hidroelektrik Santrali’nin işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi için ihaleye çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:21:00 -
Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

ÖİB’nin ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlenirken, başvurular 3 Kasım’a kadar yapılabilecek. İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

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