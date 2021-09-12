Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

ÖİB’nin ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlenirken, başvurular 3 Kasım’a kadar yapılabilecek. İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.