  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Çakmak istemek için durdu, başından bıçakladı!
Yerel

Çakmak istemek için durdu, başından bıçakladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sanayi Mahallesi'nden çakmak isteme bahanesiyle yaklaştığı bir genci baş bölgesinden bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kırıkkale'de bir caddede yürüyen 19 yaşındaki S.A., tanımadığı 20 yaşındaki H.K. isimli gencin 'çakmak' istemesi üzerine durdu.

Şahıs, kısa süre sonra S.A.'yı baş bölgesinden yaraladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar cadde üzerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan S.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

20 yaşındaki şüphelinin, 34 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rüşvet siyasi suç, cinayet siyasi suç, soykırım bile siyasi suç!
Rüşvet siyasi suç, cinayet siyasi suç, soykırım bile siyasi suç!

Gündem

Rüşvet siyasi suç, cinayet siyasi suç, soykırım bile siyasi suç!

9 Yıl Sonra Gelen Adalet: Hamile Nurşen Şenkal Cinayetini JASAT Çözdü!
9 Yıl Sonra Gelen Adalet: Hamile Nurşen Şenkal Cinayetini JASAT Çözdü!

Gündem

9 Yıl Sonra Gelen Adalet: Hamile Nurşen Şenkal Cinayetini JASAT Çözdü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı
Dünya

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları, CHP'nin yüzkarası kabul edilen bu olayın vahametini gözler önüne serdi. İddianame..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23