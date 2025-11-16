Çakmak istemek için durdu, başından bıçakladı!
Sanayi Mahallesi'nden çakmak isteme bahanesiyle yaklaştığı bir genci baş bölgesinden bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kırıkkale'de bir caddede yürüyen 19 yaşındaki S.A., tanımadığı 20 yaşındaki H.K. isimli gencin 'çakmak' istemesi üzerine durdu.
Şahıs, kısa süre sonra S.A.'yı baş bölgesinden yaraladı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
O anlar cadde üzerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan S.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
20 yaşındaki şüphelinin, 34 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.