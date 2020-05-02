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'Çakmak' bahanesiyle yanına yaklaştı! Evine giden hemşire neye uğradığını şaşırdı

Konya'da evine giden hemşirenin çantasını, çakmak isteme bahanesiyle yaklaşarak çaldığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:35:00 -
'Çakmak' bahanesiyle yanına yaklaştı! Evine giden hemşire neye uğradığını şaşırdı

Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan A.P, mesaisinin ardından eve giderken, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde, çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaşan iki zanlıya, kapkaç yöntemiyle çantasını çaldırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Suriye uyruklu H.E.H'yi (15), bir inşaat alanında çaldığı çantayla yakaladı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda diğer zanlı K.S. de (17) evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden K.S'nin, son infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklandı.

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