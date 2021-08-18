Çakma milliyetçilerden CHP’ye cila! Dindarlara saldıran insanları öve öve bitiremedi

Milliyetçilik iddiasıyla parti kurup CHP’nin arka bahçesi haline gelen İYİ Parti, her fırsatta mütedeyyin kesime saldıran Halk TV’yi yere göğe sığdıramadı.

Özellikle koronavirüs sürecinde yaptığı yalan haberlerle gündeme gelen Halk TV’ye ziyaret gerçekleştiren İYİ Partili Milletvekili ve Yeniçağ imtiyaz sahibi Ahmet Çelik, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile bir araya geldi.

Halk TV’yi öve öve bitiremeyen Çelik, Halk TV'nin güvenilir bir medya organı olduğunu savundu, kanalın halkın gözü kulağı haline geldiğini söyledi. Söz konusu görüşme, İYİ Parti'nin televizyonu Yeniçağ'da da yer buldu.

Milliyetçilik iddiasıyla siyaset yapıp mini CHP haline gelen ve İslam’a, Müslümanlara saldıran Halk TV’ye yapılan ziyaret kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ahmet Çelik için, “Halk TV'yi madem bu kadar seviyorsunuz, CHP'ye niye geçmiyorsunuz, çakma milliyetçiler” yorumları yapıldı.