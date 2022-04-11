ÇAKIR Füzesi'nin yerli motorunda kritik gelişme

Roketsan tarafından milli imkanlarla tasarlanan ÇAKIR Füze Ailesi’nin lansmanı, geçtiğimiz ay gerçekleştirilmişti. ÇAKIR Füzesi’ne güç verecek Kale Arge üretimi KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru’nun kalifikasyon testlerinin bu yılın dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından KTJ-1750 ile ilgili yapılan açıklamada, “KTJ3200 programının geliştirilmesi sırasında kazandığımız yetenekler bize ÇAKIR gibi yeni programları desteklemek için gereken esnekliği ve çevikliği sağlıyor. KTJ1750 motorunun geliştirilmesi faaliyetlerine 2021 yılında başlanıldı.

Bize yüksek ‘Teknolojik Hazırlık Seviyeleri’ sağlayan tüm mühendislik disiplinlerindeki yeteneklerimiz sayesinde, tasarımı çok hızlı bir şekilde tamamlayabildik. İlk prototiplerin üretimi neredeyse tamamlandı ve testlerin başlaması an meselesi. Tam kalifikasyonun bu yılın 4. çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Adından da anlaşıldığı üzere 1750N itki üretebilecek KTJ-1750; 20 kilogram ağırlığa, >11 itki/ağırlık oranına, 202mm çapa ve 464mm uzunluğa -Çakır için daha uzun bir egzoz nozulu ile 609mm’ye çıkarıldı- sahip.

Kale Arge, Türkiye’nin ilk Turbojet Füze Motoru olan KTJ-3200’ü geliştirmiş ve kısa süre önce seri üretimine başlamıştı. Türkiye için bir dönüm noktası olan ve SOM ile ATMACA Füzeleri’ne güç verecek KTJ-3200 Motoru’nun geliştirilmesinin ardından şirket, yeni motor projeleri de yürütüyor.

"KTJ Serisi Motorlar" olarak adlandırılan Kale Arge’nin Turbojet Motor Ailesi ile Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı sonlandırılıyor. Ayrıca açık kaynak bilgilerine göre; Kale Arge, GEZGİN Seyir Füzesi için de ARAT Projesi kapsamına milli bir turbojet motoru geliştiriyor.

ÇAKIR Füze Ailesi

ÇAKIR Füzesi, Roketsan tarafından modüler bir yaklaşımla geliştirilmektedir. Bu sebepten ötürü ‘ÇAKIR Füze Ailesi’ olarak adlandırılan ürün; karadan, havadan ve denizden kullanılabilecektir.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

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