ÇAKIR Füzesine güç verecek! Haftaya teslim ediliyor

Kale Arge tarafından 1.5 yıl içerisinde geliştirilen ve ilk prototipinde istenilen itki değerine ulaşan KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru, teslimata hazırlanıyor. Gelecek hafta Roketsan’a teslim edilecek motor, ÇAKIR Seyir Füzesi’nin ilk atışlı testinde kullanılacak.

Konuyla ilgili olarak Kale Grubu Teknik Başkanı Osman Okyay tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, "Bu arada, ÇAKIR Füzesi’nin motoru dediğimiz KTJ-1750’de de ilk motorumuzu gelecek hafta teslim ediyoruz. Bu, aslında Dünya motor geliştirme tarihinde çok rekor bir süre. 1.5 sene gibi bir süre içerisinde tüm testlerden geçmiş. Yani çalıştırdığımız ilk motorumuz, istediğimiz devre çıktı. Bu, motor tarihinde çok çok az rastlanan bir şey. Mutlaka bir şey ters gider. Bizde o olmadı. Bunun arkasında bir 10 sene yatıyor. Bu sene içerisinde ilk 5 motorumuzu vereceğiz. Tabii haftaya ilk motoru sevk etmemizle beraber, motoru füzeye monte etme aşaması başlıyor. Roketsan ve Kale olarak hedefimiz, ÇAKIR Füzesi’ni Ocak ayında uçurmak. Ondan sonra da ÇAKIR Füzesi’nin ihtiyaç adetlerine göre biz motor tarafında üretimlerini destekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kale Arge, KTJ-1750’nin tümleşik ilk testini de başarıyla gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından yapılan açıklamada, "Bugün KTJ1750 motorumuzun tüm alt sistemleriyle tümleşik ilk testini başarıyla gerçekleştirdik. Çok önemli olan bu testimize kıymetli arkadaşım, Tuzla Belediye Başkanı Sn. Şadi Yazıcı da eşlik etti. Teşeiflerinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Cumartesi Pazar demeden fedakarlıklarla bu başarılara imza atan değerli Kale Arge ekibinin tüm fertlerine teşekkürü borç bilirim" ifadelerine yer verildi.

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