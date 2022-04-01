Çakır füzesi nedir? Çakır füzesi özellikleri neler, menzili ne kadar?

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, hedeflere karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor.

Çakır füzesi menzili ne kadar?

150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.

275 kilogram ağırlığı, 3,3 metre uzunluğu bulunan Çakır'ın tüm modern füze donanımlarına sahip olacağını dile getiren İkinci, "Çakır, Türkiye'nin en gelişmiş, vurucu gücü en yüksek platformlardan biri olacak." dedi.

Modüler bir yapıya sahip, maliyet etkin Çakır'ın farklı hedef türlerine angaje olabildiğine değinen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, füzenin savaş, kargo, sahil gözetleme uçaklarında, helikopterlerde de kullanılabileceğini bildirdi.