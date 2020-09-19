Çakıcı’dan Batılı devletlere! “Fatura herkes için ağır olur”

Uzun yıllar cezaevinde kaldıktan sonra, rahatsızlandığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ziyaret edilen ve sonrasında da infaz yasasındaki değişiklik ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Akdeniz’de yaşanılan olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Çakıcı, herkes için faturanan ağır olabileceğine dair yaptığı açıklamada, 'Dünya yeniden kurulur, Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki yerini alır' uyarınısı yaptı.

Alaatin Çakıcı'nın basın danışmanı aracılığı ile sosyal medyada yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz ve devletimiz kenetlenerek 1945'ten 15 Temmuz’a kadar devletimizin her birimine sızan ABD ve üst akıl ile bazı Avrupa devletlerinin yerli işbirlikçisi vatan hainlerinin bu darbe girişimi Devleti’ne bağlı polis ve askerimizin ile yukarıda bahsettiğim gibi milletimiz ile kenetlenen Türk milleti bu hain saldırıdan daha güçlü olarak çıkmıştır. Sınır ötesi operasyonların muzaffer oluşunu, Batı ve tüm emperyalist güçler içine sindirememiştir. Unutmasınlar ki Türkiye ne bir İran’dır ne bir Irak’tır ne de Suriye’dir, çünkü tüm etnik grup unsurlarımızla, aziz vatanımıza gönül vermiş bir milletiz. Kan emici Batı temel hak insan özgürlükleri din ve vicdan özgürlüğü demokrasi havariliği yaparlar. Ama az gelişmiş ülkelerin petrol ve madenlerine sahip olabilmek için dünyayı kan gölüne dönüştüren bu kan emiciler, tarihin derinliklerinde ve Kurtuluş Savaşı'ndan sınır ötesi operasyonlarından terörle mücadeleden bir ders çıkaramamışlardır.”

100 yıl öncesinde olduğu gibi, dünya devletlerinin yine Türkiye’ye karşı birlik içinde saldırdığını hatırlatan Çakıcı, “PKK'nın siyasi kanadı Hadep hariç muhalefette olan partiler bu zorlu süreçte Cumhur İttifakı’nın yanında yer almaları onurlu bir davranış olacaktır.” dedi.

“Pandemiden dolayı dünyanın en güçlü Devletleri yaşlıları bile bile ölüme terk ederken, Devletimizin yaşlı ve genç insanlara sahip çıktığını hala göremiyor musunuz?” diye soran Çakıcı, “Bu Devletimizin, milletine olan vefa borcunu elinden geldiği kadar yapmaktadır. Macron denen kişilik erozyonuna uğramış, yaşlı bir koca karının yönlendirmesiyle Akdeniz’i karıştırmak isteyen bu yaşlı karının kocasına şunu hatırlatmak isterim: Çanakkale’de sizi derin sulara gömdük. Güney cephesinde geldiğiniz gibi gittiniz. Yunanistan halkına şunu hatırlatmak isterim: Doğu Akdeniz Türk milleti için bir Çanakkale’dir, bir Kafkas cephesidir. Bir Kut-ül Amere'dir, bir Medine Muhasarası'dır, bir Yemen'dir, bir Doğu Cephesi'dir, bir Filistin Cephesi'dir.” hatırlatmasında bulundu.

“Bir asır evvel oynanan oyunu ABD-AB Siyonizm ve Yunanistan üzerinden günümüzde aynı oyunu oynamak istemektedirler. Girit'ten başlayıp Karaağaç’a kadar üsler kuran Batı, ülkemizi kuşatmak istemektedir. Türkiye'deki Türk düşmanı PKK'yı ve terör örgütünü kullanmaktadırlar, ama unuttukları bir şey var, Alparslan ile Anadolu'ya birlikte giren Türkler ve Kürtler ve diğer unsurların 1000 yıl içerisinde kan bağı oluşturarak akraba olduğumuzu unutmuşlardır. Hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli birer bireyleridir.” ifadelerini kullanan Çakıcı, “Kilise ve devletin siyaseti Yunan halkını bir maceraya sürüklemektedir. Devletinizi yönetenler tarihin derinliklerine inip gerçeği görürseniz Mora’da başlayıp (1820)’de Girit ile devam eden Megali İdea'nızın, kalanını geçmişte gerçekleştirmek istediğiniz, âmâ ne yazık ki, İzmir’de denize döküldünüz. İngiltere hariç tüm üst akıl AB Almanya dışında aynı davulu çalmaktadırlar. Türkiye karşıtı Batı ve pusuda bekleyen Rusya Federasyonu bu milleti bir daha denemeyin, eğer denemeye kalkarsanız fatura herkes için ağır olur.” uyarısını yaptı.