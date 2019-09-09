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Çakar'dan Fatih Terim tepkisi!

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasına tepki gösterdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
Çakar'dan Fatih Terim tepkisi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza vermesinin yankıları hala devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kayserispor maçı sonrası aldığı 4 maçlık cezaya Ahmet Çakar büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

PFDK, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar gerekçesiyle Terim'e 4 maç ceza vermişti.Tecrübeli teknik adam, bu cezanın ardından 6. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

"PROVOKASYON BAŞLANGICIDIR"

TFF'nin yaptığı kasıt ve tacizdir. Aklınıza ne gelirse. Kurullarının yaptığı provokasyonun başlangıcıdır..Yapmayın bunu. Fatih Terim geçen sene tabi ceza alacak demiştik. Belki ceza sayısı fazladır. Ancak bu seneki olay çok farklı.

"BUNUN ADI İŞARET FİŞEĞİDİR"

"Fatih Terim bu sene 4 maçlık cezayı hak edecek hiçbir şey yapmadı.Hiçbir kurulu MHK, TFF ve kişileri söylemeden muhtemelen bazı kulüp başkanlarının icraatlarını eleştirmek maksadıyla, kibarca yaptığı eleştiriden sonra sen 4 maç veriyorsan, bu cezayı 19.05'te açıklayıp, Ümit Davala'ya 19.500 TL ceza veriyorsan bunun adı işaret fişeğidir. Hadi 4 maç verdin. Başka saat bulamadınız mı? Silahım olsa vururum diyen Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün veriyorsunuz. Bu adalet mi?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. Ahmet Çakar
  4. Fatih Terim
  5. Galatasaray

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