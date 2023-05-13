6'lı masa takma adıyla Türkiye'nin geleceğine dinamit döşeyen Çakallar Konseyi her koldan cumhurun ittifakına saldırmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Londra merkezli Reuters’a konuştu. Gökçen, Reuters'e verdiği demeçte, "İktidarı alırsak herkes özgürce konuşacak ve sert bir şekilde eleştirilecek” dedi, Gökçen LGBT’li sapkınların daha özgür hareket edebileceği alanların oluşturulmasına dair vaatlerde bulunurken, Gezi hâdiselerini finanse ettiği gerekçesiyle hapiste tutulan Osman Kavala’nı zikrederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göz kırptı.

Kendi iktidar dönemlerindeki süreçten bihaber olup, Türkiye’de otokrat bir düzenin olduğunu savunan Gökçen, “Bir daha otoriter rejimlerin ortaya çıkmaması için kapsamlı önlemler alacağız." ifâdesini kullandı.

İnce'ye operasyon

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin hakkında ortaya atılan iddiaların ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şentop 'Operasyonun bir ayağı da enteresan şekilde anket firmalarıydı. Birçok anket firması ortaya çıkıyor, bunlar seçim sonrası kayboluyor. Muharrem İnce'nin istifası günü anket açıklaması yapıldı. İki anket arasında 4 puanlık bir artış var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunu 50'ye yakın bir yerde gösteriyorlar, Muharrem İnce'nin oyunu da 1 civarında gösteriyorlar. Yani, Sayın İnce çekilirse 1. turda Kılıçdaroğlu kazanacak mesajı veriyorlar. 7 gün önceki anketlerle çelişen bir operasyon çalışması belli olan bir husus.' ifadeleriyle Çakallar Konseyi'nin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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