Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, ‘Türkiye’nin Batı sınırları yeniden çizilmelidir’ başlıklı yazısında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Baran dergisinde haftalık olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek önemli konulara dikkat çeken Çakal Carlos lakaplı Salim Muhammed Nuri, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinin meşru olduğunu yazdı.

Çakal Carlos, Yunanistan’ın Türkiye’nin faaliyetlerini engellemeye çalıştığını ve Fransa’nın da bu meselede yanlış tarafta durduğunu söyledi.

Türkiye’ye yakın olan adaların tamamının Türk tarafına ait olmasını söyleyen Çakal Carlos, ‘Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırlar yeniden belirlenmelidir. İki ülke anlaşmalı. Yunan tarafı anlaşmazsa bu onların zararına olur. Türkiye ile Yunanistan arasında savaşa giden bir süreç var. Burada kaybeden Türkiye olmaz. Yunanistan küçük ve güçsüz bir ülke. Yunan tarafında hükümet, eskisinden daha kötü bir yönetim sergiliyor’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin hakkını korumak adına verdiği mücadeleyi desteklediğini kaydeden Çakal Carlos, ‘Erdoğan halkının hakkı olan doğalgazı keşfetmek için çabalıyor’ dedi.

Çakal Carlos, Erdoğan’ın tarihe geçtiğini görmeyi çok istediğini belirterek, ‘Erdoğan’ın bölgede lider konuma gelmesini görmek istiyorum. Bir emperyalist olarak bunu temenni ediyorum’ ifadelerini kullandı.