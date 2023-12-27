Çakal Carlos: Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze'yi işgal edemeyecekler!

Çakal Carlos Baran Haber'de yazdı: Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze'yi işgal edemeyecekler. Gazze Filistin'in bir parçasıdır ve Filistin direnişi tarafından, başta Hamas olmak üzere FHKC ve diğer iki örgüt tarafından savunulmaktadır.

Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen üç rehine hakkında konuşmak istiyorum. Bu rehineler masum insanlardı, biliyorsunuz. Sadece vatandaşlıkları olduğu için rehin alınmışlardı. İsrail askerleriyle İbranice konuştular ve askerler de onları öldürdü. Bu çok üzücü bir mesele ve İsrail ordusunun kanlı tutumunu gösteriyor. İsrail Başbakanı bir suçludur. Biz, biz derken yoldaşlarımı kastediyorum, onun ağabeyini öldürdüler. Çünkü onlar suçluydu.

Gerçekten çok ilginç bir şey var. Bir enformasyon oyunu var. Öncelikle rehineleri alma operasyonunda sadece Hamas yoktu, dört örgüt vardı. Bunlardan biri Filistin'in kurtuluşu için faaliyet gösteren FHKC, 1970'te benim örgütümdü. Ben Filistin direnişine üye olarak giren ilk yabancı savaşçıydım.

Üç adam vuruldu, beyaz bayrak taşıyorlardı ve İbranice konuşuyorlardı; ama askerler onları vurdu. Bu askerler zaten sadece onlarla konuşan herkesi vuruyorlarsa ve bu onların suçlu olduğu ve öldürmek için, sadece öldürmek için, katliam yapmak için orada oldukları anlamına geliyordur. Şu anda 15 binden fazla insanı öldürdüler, masum siviller öldürüldü.

Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze'yi işgal edemeyecekler. Gazze Filistin'in bir parçasıdır ve Filistin direnişi tarafından, başta Hamas olmak üzere FHKC ve diğer iki örgüt tarafından savunulmaktadır. Tekrar ediyorum, FHKC bu rehinelerin yakalanmasında rol oynamıştır. Bu bir sır değil. Ama bunu bir ya da iki kez söylediler ve artık söylemiyorlar. Sadece Hamas, çünkü onlar Müslüman Kardeşler. Ben ideolojik olarak Hamas'la aynı görüşte değilim; ama onları destekliyorum. Ben eski bir komünistim, ben FHKC’denim. Filistin'in kurtuluşu için mücadele eden FHKC, Marksist-Leninist bir örgüttür. Unutmayın ki FHKC, Orta Doğu'daki diğer tüm örgütlerden daha fazla dış operasyon yapmıştır.

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İşgal altındaki Filistin'de, İsrail'de iktidarda suçlular var. Bu insanların öldürülmesi, onların davranışlarının ve sorumsuzluklarının kanıtıdır. Bu, tüm İsraillilerin suçlu olduğunu göstermiyor. Elbette aralarında iyi insanlar da var. Ancak şu anda iktidarda olanlar suçludur.

Filistin özgür olacak ve Müslümanlar, Hıristiyanlar ve hatta diğerlerine saygı duymayı bilen Yahudiler için de özgür bir Filistin'e sahip olacağız.

Ne olacağını kim bilebilir? Ama ben eminim ki Filistin direnişi tekrar dirilecek.

Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.

Allahü Ekber!

16.12.2023