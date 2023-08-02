Çakal Carlos: Emperyalistlerden kurtulunca hepimiz Amerika’nın dostu olacağız

Carlos Baran Dergisi'nde yayınlanan yazısında "Bir gün bir devrim olacak ve ABD halkı saygı görmeyen haklarının bilincine varacak, özgür olacak ve dünyanın geri kalanı da Amerikan emperyalizminden kurtulacak. İşte o zaman hepimiz Amerika’nın dostu olacağız. Şaka yapmıyorum, gerçekleri söylüyorum." ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Burada bana bazı sorunlar çıkardılar. Bunun hakkında konuşacağım.

Ben siyasî bir mahkûmum. Fransa'da siyasî mahkûm statüsüne saygı gösterilmiyor. Onlar siyasî mahkûm diye bir statünün olduğunu düşünmüyorlar, siyasî mahkûmlara diğerlerinden farklı, hatta diğerlerinden daha kötü davranıyorlar.

Sadece benim için değil, hapishanedeki herkes için çok garip bir şey yaptılar. Elektronik bir tablet koydular, haftada bir satın almak istediğiniz şeyi sipariş etmek için kullandığınız bir tür bilgisayar. Bu şeyleri kullanmak çok zor ve ben de nasıl kullanacağımı pek bilmiyorum. Çünkü iyi çalışmıyor ve bunu gardiyanların yardımıyla yapmak zorunda kaldım. Birinci kattaki değil, alt kattaki gardiyanların yardımıyla yaptım. Birinci katta tableti olanlar için iki hücre açtılar, yani kendi hücrenizde yapamıyorsunuz, ayrı bir hücrede yapmak zorundasınız.

Bu şeyleri almak için bir servet, milyonlarca para harcadılar. Niçin? Bunun arkasında bir şey var ve bu da kesinlikle yolsuzluk. Düşünün ki bazı mahkûmlar yemek ya da başka bir şey sipariş etmek istediklerinde bunu hissedemiyorlar bile. Hissedemiyorlar, nasıl yazacaklarını bilmiyorlar, nasıl okuyacaklarını bilmiyorlar. Elektronik tableti ne yapacaklar?

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Bekliyoruz, o şeyin nasıl kullanılacağını öğreneceğim, ama o kadar kolay değil. Kapıları açmak ve insanlara saygı duymak yerine kapıları daha çok kapatıyorlar ve bu tür bir hapishanede çok gerekli olmayan paralar harcıyorlar. Bu, gardiyanlara aptalca bir maaş ödenen sistemin yozlaşmasıdır, bu parayı Fransa'daki tüm cezaevlerinde harcıyorlar.

Türkiye'de nasıl bilmiyorum, muhtemelen Türk hapishaneleri de o kadar iyi değil. Ama bu tür bir problem olduğunu zannetmiyorum. Hayatta kalıyoruz, dayanıyoruz, biz derken tüm mahkûmları kastediyorum, sadece siyasî olanları değil. Buradaki tek siyasî mahkûm benim. İkinci bir tane var mı bilmiyorum. Suriye'de cihatçı örgütlerle birlikte olan bir adam var. O iyi bir adam, bir Afrikalı. Ben de ona karşı iyiyim, o bir Müslüman, gerçek bir Müslüman. Hapishanede çok fazla gerçek Müslüman yok, insanların çoğu ya da yarısı sözde Müslüman ama İslâm hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bu çok üzücü ama vaziyet bu.

Gelecek ay, Ağustos ayında, hapishanede 29 yıl yatmış olacağım. Beni Fransa'ya getirdiler, bunu CIA organize etti, CIA'in Fransız ajanları tarafından yapıldı operasyon. Teorik olarak bir hava üssünde tutuklandım, Paris yakınlarındaki bir Fransız hava üssünde... Bilerek böyle söylediler. Çünkü beni Sudan'da tutuklama hakları yoktu. Müslüman bilinen eski Sudan Devlet Başkanı beni 50 milyon dolara sattı. Bu bir rekor, şimdiye kadar hiç kimse için bu kadar para ödenmedi. Bir ben bir de Usame Bin Ladin. Onun için parayı Suudiler ödedi, CIA Suudilere emir verdi; ama onlar Usame'yi Suudi Arabistan'a götürmek istemediler. Çünkü Usame'nin babası krala çok yakındı. Parayı aldılar ama o kaçmayı başardı, bir uçağa bindi ve doğru Afganistan'a gitti. CIA'e suçlarının bedelini ödetti. Bunu Dünya Ticaret Merkezi'ne karşı yapılan büyük operasyonlarla yaptı. Masum insanlar ölmemeliydi; ama ne yazık ki binanın güvenliğinin saçma davranışları yüzünden öldü. Birçok polis de öldü. Bazı polisler yağmalamak, çalmak için içeri girdi. Aslında Usame bu operasyonlarla bir şey söyledi.



ABD halkı saygıdeğer, çalışkan; ama rejim yozlaşmış bir rejim. Amerikan halkı iyi ve çalışkan insanlardan oluşuyor. Bu insanlar nasıl gelebilir, sistem bu insanların gelmesine nasıl izin verir? Medya halk düşmanları tarafından kontrol ediliyor ve tüm dünyada medyanın manipülasyonu ABD’nin yozlaşmışlığından kaynaklanıyor. Ancak sistem, kapitalist ABD sistemi öyle ki, ABD'deki insanlar, normal olarak, fark etmiyor. Çoğu ABD'nin tüm dünyada işlediği suçların bilincinde değil. Ümid ediyorum ki işler daha da kötüye gitmesin ve ABD'de bir şok yaşansın. Elbette işler iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek. Bunu Amerikan halkının iyiliği için istiyorum. Ben de Amerikalıyım. Benim atalarım Amerika'ya, ABD halkının atalarından önce geldiler. Onlar dünyanın her yerindeki yozlaşmış rejimlerin, diktatörlüklerin, suçlu rejimlerin müttefikidir. Bir de demokrasiden bahsediyorlar, şundan, bundan bahsediyorlar; hiçbir şeye saygı duymuyorlar. ABD halkı harika, ABD harika bir ülke; ama ABD yönetimleri kirlidir. ABD’ye karşı değilim, çocukken bu ülkeyi iki kez ziyaret ettim. Ama sistem, kapitalist, emperyalist sistem çok kötü. Bir gün bir devrim olacak ve ABD halkı saygı görmeyen haklarının bilincine varacak, özgür olacak ve dünyanın geri kalanı da Amerikan emperyalizminden kurtulacak. İşte o zaman hepimiz Amerika’nın dostu olacağız. Şaka yapmıyorum, gerçekleri söylüyorum.

Türkiye'ye bakın, Türk rejimi yüzde 100 doğru değil; ama onlar ajan da değiller. Yabancı ülkeler için çalışmıyorlar. Amerikalılar onlardan pek hoşlanmıyor ve Avrupa'da da Türk hükümetine sorun çıkarıyorlar. Tekrar ediyorum, bu benim ideolojisini paylaştığım bir rejim değil; ama bağımsızlar, kimseden para almıyorlar ve Müslümanlar, gerçek Müslümanlar. Ben Türk değilim ve Türk arkadaşlarım iktidarda olsaydı elbette daha iyi olurdu. Bugünkü hayatta mutluluk yok; ama daha iyisinin olacağını ümid ediyoruz.

Lâ iâhe illallah Muhammedür-resûlüllah!

Allahü Ekber!

29.07.2023