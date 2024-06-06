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Gündem Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris Zengin Anma Programı
Gündem

Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris Zengin Anma Programı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 13:33:00 -
Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris Zengin Anma Programı

Vefatının 37. yılında Cahit Zarifoğlu, 12. yılında Abdurrahim Karakoç ve 2. yılında Mevlâna İdris Zengin anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleşecek. Vefatının 37. yılında Cahit Zarifoğlu, 12. yılında Abdurrahim Karakoç ve 2. yılında Mevlâna İdris Zengin anılacak.

Program, Üsküdar Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'nda saat 11.30'da Cahit Zarifoğlu'nun kabri başında dua ile başlayacak. Ardından, saat 14.30'da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde "Vefa" başlıklı açık oturum düzenlenecek. Bu oturuma Bestami Yazgan, Cahit Koytak, Coşkun Yılmaz ve H. Salih Zengin katılacak.

Son olarak, saat 17.00'de Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde Mevlâna İdris Zengin'in kabri başında dua ile anma programı sona erecek.

Anma etkinliklerine tüm halkımız davetlidir.


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