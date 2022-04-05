Cahit Özkan açıkladı! HDP'li Semra Güzel'in vekilliği de düşecek

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis'te herhangi bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soruya cevap veren Özkan, "Şu anda dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili sürecin akabinde HDP'li Güzel hakkında mahkemenin vermiş olduğu yakalama kararı icra edilmek üzere ilgili makamlara ulaştırılmıştır. Bu çerçevede kolluk güçlerinin yapacağı çalışmaların neticesinde yargısal süreç aşamasında mahkemelerin kararları yerine getirilecektir." dedi.

Mazeretsiz 5 bileşime katılmayınca TBMM üyeliği düşecek!

"Parlamentoda milletimizin vermiş olduğu yetkinin gereğini yerine getirmeyen milletvekilleri ile ilgili de adı geçen milletvekili ile ilgili de gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacağımızı, milletimizden aldığımız yetkiyle bir kez daha ifade etmiş olalım." diyen Özkan, "Mazeretsiz olarak 5 birleşim oturumuna katılmaması durumunda parlamento olarak gereğini yapacağız. Bundan önce benzer durumda olan vekiller için de gereğini yaptığımızı hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Anayasa ve TBMM iç tüzüğüne göre Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliği düşüyor. Söz konusu durumun Meclis Başkanlık Divanı'nca tespit edilmesi gerekiyor.