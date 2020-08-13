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Dünya

Câhiliye devrini aratmayan haber: Bebeğini erkek doğmadığı için çöpe attı

Koronavirüs musibetini dünyanın başına saran Çin'den İslam öncesi cahiliye devrini aratmayan bir haber geldi. Ülkenin Guangdong bölgesinde yaşayan bir aile, henüz adını dahi koymadıklarını yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusuna attı. Polisin gözaltına aldığı sözde baba, erkek doğmadığı için bebeği çöpe bıraktıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:55:00 -
Câhiliye devrini aratmayan haber: Bebeğini erkek doğmadığı için çöpe attı

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'den skandal ötesi bir haber geldi.

İslam öncesi cahiliye dönemini aratmayan habere göre; bir aile, erkek bebek doğmadığı gerekçesiyle yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusuna bıraktı.

Ölüme terk edilen bebeği belediye işçisi buldu. Böceklerin istilasına uğramış çöpteki poşeti açan Çinli işçi, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.

Akıllara durgunluk veren olayı; belediye işçisi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin sorgusunda dehşete düşüren ifade

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarına polisin gözaltına aldığı sözde baba; halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktığını söyledi. 

Polis olayla ilgili aile hakkında soruştuma başlatırken, henüz ismi bile konulmamış bebek, çocuk esirgeme tarafından koruma altına alındı.

Son yapılan araştırmalar; Çin'de her yıl 100 bin, günde ise 270 bebek aileleri tarafından terk edildiğini ortaya koydu.

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