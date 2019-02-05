0553 313 94 23

Çağrı merkezini aramaya son! Hayat şimdi daha pratik

Turkcell, ‘Hesabım’a yatırım yaptı, işlemler ‘Dijital Operatör’le dönüştü... Turkcell, Hesabım uygulamasını gerçekleştirdiği yapay zekâ odaklı çözümlerle daha da kolaylaştırdı.

05 Şubat 2019 Salı 12:49
Çağrı merkezini aramaya son! Hayat şimdi daha pratik

 Ekonomi Servisi 

Turkcell, bugüne kadar 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin yapıldığı Hesabım uygulamasını, gerçekleştirdiği yapay zekâ odaklı çözümlerle daha da kolaylaştırdı. ‘Dijital Operatör’ adıyla hizmet vermeye başlayan programlarda eskiden yapılan işlemler basitleştirilirken, sade olan yeni uygulamalar da devreye girdi. 2018’de Türkiye’nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım’ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör; “Mağaza”, “İşlem Merkezi” ve “Yardım” bölümleriyle dijital çözümler sunacak.

Dijital operatör olmanın ancak teknolojinin odağına müşteriyi almakla mümkün olduğunu dile getiren Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımlarından sunduğumuz dijital ürün ve servislere değin her işte odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani ‘Dijital Operatör’ olacak” dedi. Turkcell’in müşteri memnuniyeti skorunda, rakiplerine göre daha iyi durumda olduğunu belirten Serkan Öztürk, yeni yatırımlarında yapay zekâdan daha çok yararlanmayı planladıklarını kaydetti.

İşte sağlanan kolaylıklar

-Çağrı Merkezi’ni arama ihtiyacı ortadan kalkacak ve zaman kaybı olmayacak.

-Dijital Operatör, paket değiştirme ve ek paket alma işlemini kolaylaştırdığı gibi, paketlerden servislere, cihaz kampanya ve taksitlerine kadar müşterilerin ürünleriyle ilgili tüm bilgilerine tek ekrandan ulaşmasını mümkün kılıyor.

-Dijital Operatör, evrak gerektiren taleplerin çözümü için de kullanılabilecek. İletilmek istenen evrakı dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde iletmek isteyen Turkcell müşterilerinin yapacağı tek şey; evrakın fotoğrafını çekip uygulama üzerinden iletmesi.

-Herhangi bir arama ve bağlantı sorunu yaşandığında, uygulama üzerinden tek tuşla hattın durumu kontrol edilebilecek.

-Konum paylaşılarak talep iletilebilecek ve iletilen tüm taleplerin işlem süreçleri de takip edilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:49
  1. Turkcell
  2. Hesabım uygulaması
  3. yapay zekâ
  4. Dijital Operatör
  5. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk
  6. Çağrı Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    4. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    5. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    6. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    7. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    8. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    9. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    10. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    11. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    12. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    13. Kapalıçarşı'da altın
    14. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    15. Sinop'ta FETÖ'nün hücre evine yönelik..
    16. Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki..
    18. Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB..
    19. Gelinliğiyle gömülmüştü... Mezarına..
    20. Venezuela'daki krizin çözümünü açıkladı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019