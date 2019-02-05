Çağrı merkezini aramaya son! Hayat şimdi daha pratik

Ekonomi Servisi

Turkcell, bugüne kadar 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin yapıldığı Hesabım uygulamasını, gerçekleştirdiği yapay zekâ odaklı çözümlerle daha da kolaylaştırdı. ‘Dijital Operatör’ adıyla hizmet vermeye başlayan programlarda eskiden yapılan işlemler basitleştirilirken, sade olan yeni uygulamalar da devreye girdi. 2018’de Türkiye’nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım’ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör; “Mağaza”, “İşlem Merkezi” ve “Yardım” bölümleriyle dijital çözümler sunacak.

Dijital operatör olmanın ancak teknolojinin odağına müşteriyi almakla mümkün olduğunu dile getiren Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımlarından sunduğumuz dijital ürün ve servislere değin her işte odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani ‘Dijital Operatör’ olacak” dedi. Turkcell’in müşteri memnuniyeti skorunda, rakiplerine göre daha iyi durumda olduğunu belirten Serkan Öztürk, yeni yatırımlarında yapay zekâdan daha çok yararlanmayı planladıklarını kaydetti.

İşte sağlanan kolaylıklar

-Çağrı Merkezi’ni arama ihtiyacı ortadan kalkacak ve zaman kaybı olmayacak.

-Dijital Operatör, paket değiştirme ve ek paket alma işlemini kolaylaştırdığı gibi, paketlerden servislere, cihaz kampanya ve taksitlerine kadar müşterilerin ürünleriyle ilgili tüm bilgilerine tek ekrandan ulaşmasını mümkün kılıyor.

-Dijital Operatör, evrak gerektiren taleplerin çözümü için de kullanılabilecek. İletilmek istenen evrakı dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde iletmek isteyen Turkcell müşterilerinin yapacağı tek şey; evrakın fotoğrafını çekip uygulama üzerinden iletmesi.

-Herhangi bir arama ve bağlantı sorunu yaşandığında, uygulama üzerinden tek tuşla hattın durumu kontrol edilebilecek.

-Konum paylaşılarak talep iletilebilecek ve iletilen tüm taleplerin işlem süreçleri de takip edilebilecek.