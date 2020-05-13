Çağrı merkezi dertlere derman oluyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu günlerde vatandaşın derdine derman oluyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın hayata geçirdiği çağrı merkezi, vatandaşların belediyeyle iletişimini kolaylaştırdı. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde kurulan, haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet veren 444 85 10 numaralı çağrı merkezi özellikle de koronavirüs pandemisinde vatandaşların derdine derman oldu. Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bugüne kadar toplam 21 bin 230 adet çağrı cevaplandıran çağrı merkezinde, vatandaşlardan gelen dilek, istek ve şikayetleri bilgisayar ortamında değerlendirmeye alınarak gerekli birimlere iletiyor ve vatandaşlara geri dönüş sağlanıyor. Gelen çağrılardan 20 bin 630 çağrı sonuçlandırılırken özellikle salgınla mücadele günlerinde vatandaşların evlerinden çıkmadan sorunlarını çözebildiği bir birim oldu.

Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasından, çevre temizliği, dezenfeksiyona kadar birçok alanda vatandaşa hızlı hizmet ulaştırılmasına yardımcı oldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Küçük, çevik, hızlı belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmak, kurum içindeki işleyişi daha hızlı bir hale getirebilmek için 444 10 85 numaralı çağrı merkezimizi hizmete açmıştık. Kurulan bu sistem sayesinde gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmuş hem de vatandaşlarımıza başvuru kolaylığı sağlamış olduk. Özellikle son yaşadığımız salgın sürecinde Çağrı Merkezi aracılığı ile vatandaşlarımız günün 24 saati belediyemize kolayca ulaşabildiler. Gelen tüm müracaatları değerlendirip vatandaşlarımıza geri dönüş yaparak onların hizmete ulaşmasını kolaylaştırıyoruz” dedi.