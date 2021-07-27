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Spor Cagliari Diagne'i takibe aldı
Spor

Cagliari Diagne'i takibe aldı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne'yi takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:54:00 -
Cagliari Diagne'i takibe aldı

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'ye talip var.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb.com'un haberine göre 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin gündemine geldi. Haberde Arjantinli forvet Giovanni Simeone'nin takımdan olası ayrılığı durumunda lacivert kırmızılıların golcü futbolcunun boşluğunu Diagne ile doldurmayı planladığı belirtildi.

2019'da Galatasaray'a transfer oldu

Kasımpaşa'dan 2019 yılında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, son yıllarda sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamadı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında gittiği West Bromwich Albion'da 16 Premier Lig maçında 3 gol 2 asistlik performansa imza atmıştı.

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