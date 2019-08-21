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Çağlayan’da yenileme çalışmaları başladı

Muratpaşa Belediyesi, 26 bini aşkın nüfusuyla Muratpaşa’nın en kalabalık mahallerinden Çağlayan’da 39 cadde ve sokağı kapsayan yenileme çalışmalarına başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
Çağlayan’da yenileme çalışmaları başladı

Muratpaşa Belediyesi, 26 bini aşkın nüfusuyla Muratpaşa’nın en kalabalık mahallerinden Çağlayan’da 39 cadde ve sokağı kapsayan yenileme çalışmalarına başladı. Güzeloluk’ta 7 sokağın da yenileceği çalışmalar kapsamında 27 bin ton asfalt kullanılacak.


Muratpaşa Belediyesi’nin yıl içinde Etiler, Kızılarık, Cumhuriyet, Altındağ, Konuksever mahallelerinde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarında sıra 26 bin 280 kişilik nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Çağlayan’a geldi. Batıda Fener Caddesi, kuzeyde Yalı Caddesi ve doğuda Düden Çayı arasında kalan mahallede çalışmalar 39 cadde ve sokağı kapsıyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte Güzeloluk’ta imarlı 7 sokağın da yenileneceğini söyledi. Çalışmalar kapsamında önce eski asfaltın kazınacağını ve ardından sıcak asfalt serimine geçileceğini kaydeden Başkan Uysal, “Çağlayan ve Güzeloluk’ta çalışmalar kapsamında 27 bin ton sıcak asfalt kullanılacak” dedi. Başkan Uysal, şunları söyledi: “Oldukça kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Cadde cadde, sokak sokak ilerleyeceğiz. Eski asfaltı kaldırıp sıcak asfalt çalışmasını yapıp bir sonraki noktaya geçeceğiz. Komşularımızın çalışmalar sırasında özellikle araç parkı noktasında görevli arkadaşların uyarılarını dikkate almaları konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede çalışmaları tamamlamak.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
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