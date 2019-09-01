Çağlayan’da çalışmalar devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa’nın en kalabalık mahallerinden Çağlayan ve Güzeloluk’ta 46 cadde ve sokağı kapsayan yenileme çalışması devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallelerde tam 27 bin ton sıcak asfaltlama yapılmış olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yıl içinde Etiler, Kızılarık, Cumhuriyet, Altındağ, Konuksever mahallelerinde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarının ardından 26 bin 280 kişilik nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallelerinden Çağlayan’da başladığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çağlayan’da 39 sokakla birlikte Güzeloluk Mahallesi’nde imarlı 7 sokağı kapsayan yenileme çalışmalarında önce eski asfalt tamamen kazınıyor ve ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. 27 bin ton sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı mahallerde çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken yetkililer, özellikle araç parkı noktasında mahalle sakinlerinin görevlilerin uyarıları dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.