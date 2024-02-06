Çağlayan Adliyesindeki saldırıya yayın yasağı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı alındığını açıkladı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı aldığını belirterek, yayıncıları alınan kararı hassasiyetle uygulamaları konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye yazdı.