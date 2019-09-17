Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.17 Eylül 2019 Salı 16:50
İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görevli güvenlik görevlisi silahla kendini vurdu.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, adliyenin karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.
Çağlayan Adliyesi'ndeki olay yerinden ilk görüntüler:
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