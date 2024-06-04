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Gündem Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Tutuklandığını öğrenince 6. kattan atladı
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Tutuklandığını öğrenince 6. kattan atladı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:28:00 -
Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Tutuklandığını öğrenince 6. kattan atladı

Çağlayan Adliyesi'nde annesine ve kız kardeşine, uzaklaştırma kararını da ihlal ederek şiddet uygulayan şahıs, tutuklama kararını öğrenmesinin ardından 6. kattan atlayarak intihar etti.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T (36) isimli şahıs, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

6. kattan kendini aşağı attı

 

Bunun üzerine Z.Tr, Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve kendini aşağı attı. 6. kattan eksi 2’ye düşen Z.T hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme yapıldı.


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