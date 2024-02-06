Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan ve öldürülerek etkisiz hale getirilenlerin silahlı terör örgütü DHKP/C mensubu E.Y. ve P.B. olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yaralı sayısının 6’y yükseldiğini belirterek, “Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır” ifadelerine yer verdi.