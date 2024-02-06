  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Cumhuriyet tarihinin ilk Obüs ihracatı! 17 kilometrelik alana etkisini gösterebiliyor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

TOKİ resmen açıkladı: İstanbul’da ve Ankara’da yeni konut müjdesi!

“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinin sonucunu duyurdu: Buna çok şaşırdım

Bir haltı bilemeyen anketçinin İstanbul sözleri ağızları açık bıraktı! “Erdoğan ömür boyu…”

O baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Gündem Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
Gündem

Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

Yeniakit Publisher
2024-02-06 13:44:00 -
Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan ve öldürülerek etkisiz hale getirilenlerin silahlı terör örgütü DHKP/C mensubu E.Y. ve P.B. olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yaralı sayısının 6’y yükseldiğini belirterek, “Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır” ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23