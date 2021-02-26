Çağlar ve Cengiz'e UEFA'da şok
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında Slavia Prag'a 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Slavia Prag'a sahasında 2-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.
Çekya ekibi Slavia Prag'ın gollerini 49. dakikada Provod ve 79. dakikada Sima kaydetti.
Çağlar Söyüncü 90 dakikada sahada kalırken Cengiz Ünder 80. dakikada yerini Sidnei Tavares'e bıraktı.