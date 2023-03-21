Çağlar Söyüncü kariyerinin imzasını atacak! Flaş gelişme...

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü için yeni bir gelişme yaşandı! İspanyol basını, Çağlar Söyüncü ile Barcelona'nın ilgilendiğini duyurdu.

Çağlar Söyüncü'nün kariyeri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı! İspanya basını, Barcelona'nın oyuncu ile yakından ilgilendiğini ve bonservissiz şekilde transfere sıcak baktığını öne sürdü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN BARCELONA İDDİASI

Premier Lig ekibi Leicester City tarafından kulübeye hapsedilen Çağlar Söyüncü için yeni bir maceranın zamanı geldi! 26 yaşındaki Milli yıldız, gelecek yaz itibarıyla bonservisini eline alıyor!

İngiltere ekibi Leicester ile anlaşamadığı için yedek bırakılan Çağlar, Barcelona tarafından müthiş bir yatırım olarak görülüyor. Akşam'a göre; Henüz 26 yaşında olan oyuncunun, Katalan ekibine uzun yıllar hizmet edeceği ve yeni Puyol olarak tanımlanacağı düşünülüyor.

Ayrıca güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan savunmacı ile Atletico Madrid de çok ilgilenmiş ama süreç resmiyete dökülmemişti.

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Leicester City forması ile bu sezon sadece 4 maça çıkabilen Çağlar, kulüpteki politik süreçten yorulmuş durumda ve yazın kesin olarak yolları ayıracak! Barcelona transferinin yüksek ihtimal olarak duyurulduğu haberde, ayrıca İlkay için de Barcelona transferinin gündemde olduğu ve İspanya devinin ciddi bir yapılanma döneminde olduğu belirtildi.