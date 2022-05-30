Çağlar Ertuğrul Teşkilat’dan ayrıldı mı, ayrılacak mı? Teşkilat Serdar yeni sezonda var mı?
Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölümde Yıldırım’ı canlandıran Gürman Uygun’un ölmesi, Pınar'ı canlandıran Ezgi Şenler ‘in diziden ayrılması izleyicileri derinden üzerken, Teşkilat’ta Serdar’ın büyük bir patlamanın içinde kalması dizi hayranları ‘yeni sezonda Serdar Teşkilat’ta olacak mı? Serdar Teşkilat’tan ayrıldı mı? sorularını sormaya başladı.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Gürkan Uygun, Ezgi Şenler ve Hakan Boyav'ın Teşkilat’ın sezon finalinde diziden ayrılması gözlerin bir anda Serdar karektedini oynayan Çağlar Ertuğrul’a çevirdi.
Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden ayrılacak mı?
Teşkilat sezon bölümünde Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'tan ayrılığ ayrılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar'ın ölüp ölmediği yeni sezonda ortaya çıkacak.