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Çağımızın tehdidine karşı kolları sıvadı

AK Parti İstanbul 1.Bölge milletvekili Aday Adayı Muhammet Binici, projelerini açıkladı. Binici'nin projeleri arasında en çok dikkat çeken, çağımızın problemi olarak adlandırılan teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına karşı mücadele oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:54
Çağımızın tehdidine karşı kolları sıvadı

AK Parti İstanbul 1.Bölge milletvekili Aday Adayı Muhammet Binici projelerini açıkladı. Binici'nin projeleri arasında en dikkat çekeni ise çağımızın en büyük tehditlerinden teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına karşı mücadele oldu. Bugüne kadar onlarca okulda 85 binden fazla öğrenci ve velisi ile buluşan Binci mücadelesini daha ileri noktaya taşımak için destek istiyor.. Muhammet Binici'nin diğer projeleri de yine gençleri merkeze alıyor.. İşte Muhammet Binici'nin projeleri
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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:54
  1. İstanbul
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