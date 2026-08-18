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Ekonomi Çağdaş Cam AA- Kredi Notunu Destekleyen Finansal Gücünü Sürdürdü
Ekonomi

Çağdaş Cam AA- Kredi Notunu Destekleyen Finansal Gücünü Sürdürdü

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Çağdaş Cam AA- Kredi Notunu Destekleyen Finansal Gücünü Sürdürdü

Çağdaş Cam’ın 2026 yılının ilk yarısında koruduğu güçlü özkaynak ve net nakit pozisyonu, şirketin 21 Mayıs 2026 tarihinde JCR Eurasia Rating tarafından AA- (tr) olarak belirlenen uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu destekleyen finansal görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

Türkiye’de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip şirketlerden biri olan ve Avrupa’nın en yüksek cam işleme kapasitesine sahip olan Çağdaş Cam’ın kredi profili, JCR Eurasia Rating’in 21 Mayıs 2026 tarihli derecelendirme değerlendirmesinde güçlü finansal göstergeleriyle desteklenmişti. Değerlendirmede, Çağdaş Cam’ın güçlü FAVÖK üretim kapasitesi, tatmin edici karlılık oranları, güçlü özkaynak tabanı, nakit yaratma kapasitesi ve likidite göstergeleri kredi profilini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterilmişti. Ayrıca şirketin nakit fazlası pozisyonuyla desteklenen güçlü finansal kaldıraç ve borç karşılama profilini koruduğuna dikkat çekilmişti.

JCR Eurasia Rating, söz konusu değerlendirmede Çağdaş Cam’ın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nu AA- (tr), görünümünü ise “Durağan” olarak belirlemişti. Şirketin kısa vadeli ulusal kurum kredi notu J1+ (tr) olurken, uzun vadeli uluslararası yabancı para ve yerel para kurum kredi notları BB, görünümleri ise “Durağan” olarak açıklanmıştı.

 

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, şirketin 2026 yılının ilk yarısında güçlü sermaye yapısını ve net nakit pozisyonunu koruduğunu belirterek şunları söyledi: “JCR Eurasia Rating tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde şirketimize verilen AA- (tr) uzun vadeli ulusal kredi notu ve ‘durağan’ görünüm, finansal yapımızın sağlamlığını bağımsız bir bakış açısıyla ortaya koymuştu. AA- (tr) seviyesindeki bu not, şirketimizin çok yüksek kredi kalitesine sahip olduğuna işaret ederken, 2026 yılının ilk yarısında açıkladığımız sonuçlar da güçlü özkaynak yapımızı ve net nakit pozisyonumuzu koruduğumuzu gösteriyor. Bu sonuçların, kredi notumuzu destekleyen güçlü finansal görünümün devam ettiğine işaret ettiğine inanıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve finansal disiplinimiz doğrultusunda sürdürülebilir büyüme hedeflerimize odaklanmaya devam ediyoruz.”

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